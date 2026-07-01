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AGENDA · Commenailles

Atelier plotter de découpe Fablab Commenailles

mercredi 15 juillet 2026 · Fablab · Commenailles

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Fablab
Adresse
5 Place du Général Michelin
Ville
39140 Commenailles
Département
Jura
Tarif
7 7 Autres Tarifs

Commenailles

Atelier plotter de découpe

Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Réalisation d’une boite tong , découverte du plotter de découpe Silhouette Cameo   .

Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

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English : Atelier plotter de découpe

L’événement Atelier plotter de découpe Commenailles a été mis à jour le 2026-07-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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