Atelier plotter de découpe Fablab Commenailles

Informations pratiques

Commenailles

Atelier plotter de découpe

Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Réalisation d’une boite tong , découverte du plotter de découpe Silhouette Cameo .

Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

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English : Atelier plotter de découpe

L’événement Atelier plotter de découpe Commenailles a été mis à jour le 2026-07-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)