Atelier vectorisation prénom Fablab Commenailles
lundi 20 juillet 2026 · Fablab · Commenailles
Informations pratiques
Commenailles
Atelier vectorisation prénom
Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Apprenez à vectoriser votre prénom puis découpez le sur polystyrène avec notre minicut 2d .
Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
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English : Atelier vectorisation prénom
L’événement Atelier vectorisation prénom Commenailles a été mis à jour le 2026-07-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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