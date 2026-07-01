Atelier vectorisation prénom Fablab Commenailles

Informations pratiques

Commenailles

Atelier vectorisation prénom

Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Apprenez à vectoriser votre prénom puis découpez le sur polystyrène avec notre minicut 2d .

Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

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English : Atelier vectorisation prénom

L’événement Atelier vectorisation prénom Commenailles a été mis à jour le 2026-07-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)