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AGENDA · Commenailles

Atelier vectorisation prénom Fablab Commenailles

lundi 20 juillet 2026 · Fablab · Commenailles

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Fablab
Adresse
5 Place du Général Michelin
Ville
39140 Commenailles
Département
Jura
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Commenailles

Atelier vectorisation prénom

Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:30:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Apprenez à vectoriser votre prénom puis découpez le sur polystyrène avec notre minicut 2d   .

Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

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English : Atelier vectorisation prénom

L’événement Atelier vectorisation prénom Commenailles a été mis à jour le 2026-07-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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