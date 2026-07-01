Café IA Fablab Commenailles
samedi 25 juillet 2026 · Fablab · Commenailles
Informations pratiques
Commenailles
Café IA
Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Mais au fait, c’est quoi un Café IA ?
Café IA est une démarche d’envergure nationale. Elle vise à créer et multiplier les espaces d’échanges et de débat dans toute la France.
Son objectif est de fédérer, soutenir et rassembler les initiatives qui permettent à chacun de mieux comprendre notre relation au numérique et à l’IA, tout comme leurs impacts sur la société comme sur notre quotidien.
Un Café IA est un espace d’échange, d’apprentissage et d’expérimentation visant à la diffusion d’une culture populaire du numérique.
Un Café IA est un espace d’échange libre et démocratique, accessible à toutes et tous. C’est un moment pour réfléchir collectivement à notre relation à la technologie et où chacun peut poser des questions, découvrir et expérimenter des outils.
Sans prérequis techniques, ces rencontres favorisent la compréhension, le dialogue et l’exploration de l’intelligence artificielle dans un cadre respectueux et bienveillant.
Les Cafés IA restent des espaces d’échanges et de sensibilisation aux différents enjeux de l’IA, ce n’est pas une formation à l’intelligence artificielle. .
Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café IA
L’événement Café IA Commenailles a été mis à jour le 2026-07-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Commenailles (Jura)
- Atelier plotter de découpe Fablab Commenailles 15 juillet 2026
- Atelier vectorisation prénom Fablab Commenailles 20 juillet 2026
- Atelier sublimation dune gourde Fablab Commenailles 22 juillet 2026
- Fête Patronale Commenailles 25 juillet 2026
- Atelier gravure laser dun porte-clés Commenailles 27 juillet 2026