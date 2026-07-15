Atelier sublimation dune gourde Fablab Commenailles

Informations pratiques

Commenailles

Atelier sublimation dune gourde

Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Création d’un design sur Canva puis sublimation sur presse à chaud .

Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

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English : Atelier sublimation dune gourde

L’événement Atelier sublimation dune gourde Commenailles a été mis à jour le 2026-07-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)