Atelier sublimation dune gourde Fablab Commenailles
mercredi 22 juillet 2026 · Fablab · Commenailles
Informations pratiques
Commenailles
Atelier sublimation dune gourde
Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Création d’un design sur Canva puis sublimation sur presse à chaud .
Fablab 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
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English : Atelier sublimation dune gourde
L’événement Atelier sublimation dune gourde Commenailles a été mis à jour le 2026-07-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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