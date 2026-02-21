Atelier plumasserie création d’une broche en plumes

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Atelier plumasserie création d’une broche en plumes avec Lucile Vilaine, plumassière.

Découvrez l’art délicat et sophistiqué de la plumasserie. À partir de plumes récupérées, venez crée une broche. Ancrée dans sa Sologne natale, Lucile Vilaine met en lumière s’inspire de l’environnement forestier pour créer des œuvres uniques.

Atelier limité à 6 personnes. Sur inscription. 35 .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feather workshop: create a feather brooch with feather artist Lucile Vilaine.

L’événement Atelier plumasserie création d’une broche en plumes Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-02-21 par OT SAULDRE ET SOLOGNE