Atelier plumasserie création d’une broche en plumes Aubigny-sur-Nère
Atelier plumasserie création d’une broche en plumes Aubigny-sur-Nère samedi 2 mai 2026.
Atelier plumasserie création d’une broche en plumes
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 16:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Atelier plumasserie création d’une broche en plumes avec Lucile Vilaine, plumassière.
Découvrez l’art délicat et sophistiqué de la plumasserie. À partir de plumes récupérées, venez crée une broche. Ancrée dans sa Sologne natale, Lucile Vilaine met en lumière s’inspire de l’environnement forestier pour créer des œuvres uniques.
Atelier limité à 6 personnes. Sur inscription. 35 .
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Feather workshop: create a feather brooch with feather artist Lucile Vilaine.
L’événement Atelier plumasserie création d’une broche en plumes Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-02-21 par OT SAULDRE ET SOLOGNE