Atelier police scientifique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges

Informations pratiques

Limoges

Atelier police scientifique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 15:00:00

fin : 2026-08-24 17:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Pour faire écho à l’exposition, rejoignez la police scientifique ! Vous entrez dans une salle où un crime s’est passé. En tant qu’apprentis de la police scientifique, vous devrez repérer les différents éléments importants pour le déroulé de l’enquête et vous prélèverez les empreintes digitales laissées par le coupable.

Sur inscription. Pour les 8-15 ans

Pôle Enfance. .

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English : Atelier police scientifique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Atelier police scientifique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole