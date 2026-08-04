Atelier police scientifique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges
lundi 24 août 2026 · BFM Centre-ville · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Atelier police scientifique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 15:00:00
fin : 2026-08-24 17:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Pour faire écho à l’exposition, rejoignez la police scientifique ! Vous entrez dans une salle où un crime s’est passé. En tant qu’apprentis de la police scientifique, vous devrez repérer les différents éléments importants pour le déroulé de l’enquête et vous prélèverez les empreintes digitales laissées par le coupable.
Sur inscription. Pour les 8-15 ans
Pôle Enfance. .
BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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English : Atelier police scientifique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
L’événement Atelier police scientifique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole
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