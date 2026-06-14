Atelier Pollens et allergies Bibliothèque Claire Bretécher Paris
Atelier Pollens et allergies Bibliothèque Claire Bretécher Paris mercredi 14 octobre 2026.
Accompagnés d’une ou d’un polliniste, les enfants découvrent au microscope les pollens dans l’air, apprennent à reconnaître les plantes allergènes et découvrent les bons gestes pour réduire l’impact des allergies.
Un atelier organisé par la DSP
Sous-direction de la santé environnementale et de la prévention
Observez, identifiez, respirez mieux !
Un atelier pour enfants entre science et nature pour mieux respirer en ville
Le mercredi 14 octobre 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit Tout public. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T14:00:00+02:00_2026-10-14T15:30:00+02:00
Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris
+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr
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