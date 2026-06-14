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Atelier Pollens et allergies Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Atelier Pollens et allergies Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Atelier Pollens et allergies Bibliothèque Claire Bretécher Paris mercredi 14 octobre 2026.

Lieu : Bibliothèque Claire Bretécher

Adresse : 11 rue de Lancry

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 14 octobre 2026

Fin : mercredi 14 octobre 2026

Accompagnés d’une ou d’un polliniste, les enfants découvrent au microscope les pollens dans l’air, apprennent à reconnaître les plantes allergènes et découvrent les bons gestes pour réduire l’impact des allergies.

Un atelier organisé par la DSP

Sous-direction de la santé environnementale et de la prévention

Observez, identifiez, respirez mieux !
Un atelier pour enfants entre science et nature pour mieux respirer en ville
Le mercredi 14 octobre 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit Tout public. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T14:00:00+02:00_2026-10-14T15:30:00+02:00

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry  75010 Paris
+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr


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