Atelier Pony Express Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 10:00 –

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Rejoignez le Pony Express ! Cet atelier « bouche à oreille » mêlant dessin et musique est proposé par Loïc Sécheresse avec les musiciens Adrien Legrand et Inaniel dans le cadre de son exposition Billy The Kid. Cow-boy chevronné ou un jeune débutant, vous êtes tous invités !

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800

0228252525 https://www.la-bibliotheque.com



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