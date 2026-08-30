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Atelier Pony Express Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain
mardi 20 octobre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 10:00 –
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
Rejoignez le Pony Express ! Cet atelier « bouche à oreille » mêlant dessin et musique est proposé par Loïc Sécheresse avec les musiciens Adrien Legrand et Inaniel dans le cadre de son exposition Billy The Kid. Cow-boy chevronné ou un jeune débutant, vous êtes tous invités !
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com
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