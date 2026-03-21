Atelier pop-up créatif Sonia Delaunay Bibliothèque Amélie Paris

Participez ensuite à la mise en scène d’un défilé des tenues que vous aurez crée.

A partir de 6 ans

Créez en famille vos propre cartes pop-up inspirées du livre animé de Gérard Lo Monaco « Madame Sonia Delaunay »

Le samedi 27 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public enfants et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



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