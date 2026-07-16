Atelier « Portrait aux crayons de couleurs », Musée de la Princerie, Verdun

Informations pratiques

Atelier « Portrait aux crayons de couleurs » Samedi 19 septembre, 09h30 Musée de la Princerie Meuse

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Parcourez l’exposition « Entre de bonnes mains » et admirez les dessins de l’artiste Gustave Pierre !

Homme en buste, marin ou baigneuse, ces portraits semblent avoir été dessinés sur le vif. Pas à pas, essayez-vous à l’art du portrait par un travail graphique grâce aux crayons de couleurs !

Atelier animé par Marianne Amory, à partir de 16 ans.

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun, France Verdun 55100 Meuse Grand Est +33329861062 http://www.musee-princerie-verdun.fr [{« type »: « email », « value »: « princerie@grandverdun.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329861062 »}] Le Musée d’art et d’histoire de Verdun est installé depuis 1932 dans cet hôtel particulier du début de la Renaissance, bâti en 1525 par les frères De Musson, restauré après la Grande Guerre et racheté par la Ville pour y installer le musée. Les deux frères, riches chanoines du chapitre de la cathédrale, ont choisi l’emplacement de l’ancienne maison habitée par le princier, plus haut dignitaire après l’évêque, d’où le nom de “Princerie”. Le choix symbolique de cet emplacement devait afficher la puissance du chapitre de la cathédrale.

Parcourez l’exposition « Entre de bonnes mains » et admirez les dessins de l’artiste Gustave Pierre !

© Pexels