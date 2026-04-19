Dans le cadre du Festival du Mieux Manger, un événement festif et engagé qui met à l’honneur une alimentation durable, locale et de saison à travers toute la ville de Paris, la bibliothèque vous invite à un moment convivial au jardin. Festival du Mieux Manger

Le samedi 6 juin à 10h30, petits et grands sont attendus pour un atelier potager en famille, au cœur du jardin de la bibliothèque.

Au programme : découverte des semis, échanges autour des saisons, et conseils simples pour cultiver ses propres légumes, même avec peu d’espace. Une belle occasion de comprendre d’où viennent les aliments et comment mieux manger au quotidien

Les enfants comme les adultes pourront mettre les mains dans la terre, expérimenter, poser des questions… et surtout partager un moment simple et joyeux en plein air.

À la fin de l’atelier, chacun repartira avec son petit plant (carottes, salade ou autre surprise de saison) à faire grandir chez soi.

Un atelier pour éveiller la curiosité, transmettre le goût du vivant et semer, ensemble, les premières graines d’une alimentation plus responsable.

Atelier gratuit, ouvert aux familles – sur inscription.

Du 7 au 14 juin 2025 aura lieu le Festival du mieux manger, le rendez-vous festif et familial de l’alimentation et de l’agriculture durables à Paris.

Venez profiter en famille d’un atelier potager dans le jardin de la bibliothèque Maurice Genevoix, paris 18 !

Le samedi 06 juin 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Réservation par mail conseillée à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T11:30:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



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