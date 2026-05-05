Atelier poterie adultes Les terrres brunes Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Atelier poterie adultes

Les terrres brunes 7 place perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08

Initiez-vous au modelage pour façonner et décorer votre objet bol, mug, coupelle, petit vase.

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Les terrres brunes 7 place perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

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English :

Learn how to shape and decorate your own object: bowl, mug, cup, small vase.

L’événement Atelier poterie adultes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme