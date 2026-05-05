Atelier poterie adultes Les terrres brunes Romans-sur-Isère
Atelier poterie adultes Les terrres brunes Romans-sur-Isère samedi 25 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Atelier poterie adultes
Les terrres brunes 7 place perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-08
Initiez-vous au modelage pour façonner et décorer votre objet bol, mug, coupelle, petit vase.
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Les terrres brunes 7 place perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
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English :
Learn how to shape and decorate your own object: bowl, mug, cup, small vase.
L’événement Atelier poterie adultes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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