Atelier poterie Jardin de la Tournerie Argentonnay
Atelier poterie Jardin de la Tournerie Argentonnay mardi 7 juillet 2026.
Argentonnay
Atelier poterie
Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Cet été, venez découvrir le plaisir de créer de vos mains à travers des ateliers poterie proposés aux enfants et aux duos intergénérationnels.
Les ateliers enfants (7-11ans), proposés au tarif de 25€ permettent aux plus jeunes de s’initier à la céramique dans une ambiance ludique et créative. Ils apprendront à façonner la terre et repartiront 1 mois après avec leur réalisation (le temps du séchage et des cuissons).
Les ateliers duo Génération (1adulte+1enfant à partir de 6ans), au tarif de 35€, sont une belle occasion de partager un moment complice autour de la création. Vous réaliserez une poterie à quatre mains.
Chaque atelier se déroule de 10h à 12h et comprend l’accompagnement, le matériel, les matières premières ainsi que la cuisson des pièces.
Un moment convivial et créatif pour découvrir ou redécouvrir la magie de la poterie. .
Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59 tournerie79@gmail.com
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English : Atelier poterie
L’événement Atelier poterie Argentonnay a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Bocage Bressuirais
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