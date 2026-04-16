Atelier poterie Centre village Crots

Crots

Atelier poterie

Centre village 86 rue de la grande charrière Crots Hautes-Alpes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Découverte de la céramique avec un atelier modelage et tournage !

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Centre village 86 rue de la grande charrière Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 20 59 10 mnt.coutens@laposte.net

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English :

Discover ceramics with a modeling and throwing workshop!

L’événement Atelier poterie Crots a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon