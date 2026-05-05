9è édition Lac & Songs Festival de Blues et musique américaine Plein air Espace Morgon Crots
9è édition Lac & Songs Festival de Blues et musique américaine Plein air Espace Morgon Crots jeudi 16 juillet 2026.
Crots
9è édition Lac & Songs Festival de Blues et musique américaine
Plein air Espace Morgon Place des Ballerins Crots Hautes-Alpes
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
prévente ou après 1er juillet
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
3 soirées de Blues sous les étoiles.
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Plein air Espace Morgon Place des Ballerins Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur helealea@gmail.com
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English :
3 evenings of Blues under the stars.
L’événement 9è édition Lac & Songs Festival de Blues et musique américaine Crots a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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