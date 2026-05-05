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9è édition Lac & Songs Festival de Blues et musique américaine Plein air Espace Morgon Crots

9è édition Lac & Songs Festival de Blues et musique américaine Plein air Espace Morgon Crots jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Plein air Espace Morgon

Adresse : Place des Ballerins

Ville : 05200 Crots

Département : Hautes-Alpes

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 22 22 25 prévente ou après 1er juillet

Crots

9è édition Lac & Songs Festival de Blues et musique américaine

Plein air Espace Morgon Place des Ballerins Crots Hautes-Alpes

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

prévente ou après 1er juillet

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :
2026-07-16

3 soirées de Blues sous les étoiles.
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Plein air Espace Morgon Place des Ballerins Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur   helealea@gmail.com

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English :

3 evenings of Blues under the stars.

L’événement 9è édition Lac & Songs Festival de Blues et musique américaine Crots a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon

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