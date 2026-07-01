Nuit de la chauve-souris à Boscodon, Abbaye de Boscodon, Crots

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris à Boscodon Jeudi 16 juillet, 20h00 Abbaye de Boscodon Hautes-Alpes

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T20:00:00+02:00 – 2026-07-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T20:00:00+02:00 – 2026-07-16T23:00:00+02:00

Au travers d’un diaporama-causerie en salle, vous allez explorer la vie secrète de ces créatures volantes uniques. Puis, une fois la nuit tombée, une balade dans le hameau avec des détecteurs d’ultrasons nous permettra d’écouter ces petites bêtes si étonnantes ! Quelles espèces seront au rendez-vous ? Pour le savoir, réservez votre soirée par texto au 06 50 82 61 46 (soirée gratuite mais nombre de places limitées).

Prévoyez une lampe de poche, des chaussures de marche et des vêtements chauds.

Soirée proposée par Agnès Vivat, chiroptérologue amateure de l’association Vesper’Alpes et chargée de mission Natura 2000 à la Comcom Serre-Ponçon Val d’Avance et accueillie à Boscodon par l’Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon.

Abbaye de Boscodon 05200 Crots Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « agnes.vivat@gmail.com »}]

Découvrez le monde fascinant des chauves-souris et partez à leur rencontre à Boscodon ! chauve-souris Boscodon