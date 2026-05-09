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fol été de la céramique Atelier Pataterre Crots

fol été de la céramique Atelier Pataterre Crots mardi 21 juillet 2026.

Adresse : 86 av de la grande charrière

Ville : 05200 Crots

Département : Hautes-Alpes

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 25 25 +5€ de cuuisson

Crots

fol été de la céramique Atelier Pataterre

86 av de la grande charrière Crots Hautes-Alpes

Tarif : 25 – 25 – EUR

+5€ de cuuisson

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-18 2026-08-28

Atelier Pataterre avec Muriel ! Modelage et tournage accessible à tous.
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86 av de la grande charrière Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 20 59 10 

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English :

Pataterre workshop with Muriel! Modelling and turning accessible to all.

L’événement fol été de la céramique Atelier Pataterre Crots a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon

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