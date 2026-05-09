fol été de la céramique Atelier Pataterre Crots
fol été de la céramique Atelier Pataterre Crots mardi 21 juillet 2026.
Crots
fol été de la céramique Atelier Pataterre
86 av de la grande charrière Crots Hautes-Alpes
Tarif : 25 – 25 – EUR
+5€ de cuuisson
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-28 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-18 2026-08-28
Atelier Pataterre avec Muriel ! Modelage et tournage accessible à tous.
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86 av de la grande charrière Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 20 59 10
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English :
Pataterre workshop with Muriel! Modelling and turning accessible to all.
L’événement fol été de la céramique Atelier Pataterre Crots a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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