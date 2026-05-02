Concert OPUS Orchestre des Alpes du Sud Château de Picomtal Crots
Concert OPUS Orchestre des Alpes du Sud Château de Picomtal Crots mercredi 15 juillet 2026.
Crots
Concert OPUS Orchestre des Alpes du Sud
Château de Picomtal 295 avenue du chateau Crots Hautes-Alpes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15 20:30:00
Date(s) :
2026-07-15
De New York à Hollywood un concert d’orchestre à cordes célébrant les chefs-d’œuvre nord-américains du XXe siècle.
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Château de Picomtal 295 avenue du chateau Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 61 25 10
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English :
From New York to Hollywood: a string orchestra concert celebrating North American masterpieces of the 20th century.
L’événement Concert OPUS Orchestre des Alpes du Sud Crots a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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