Concert OPUS Orchestre des Alpes du Sud Château de Picomtal Crots

Crots

Concert OPUS Orchestre des Alpes du Sud

Château de Picomtal 295 avenue du chateau Crots Hautes-Alpes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15 20:30:00

Date(s) :

2026-07-15

De New York à Hollywood un concert d’orchestre à cordes célébrant les chefs-d’œuvre nord-américains du XXe siècle.

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Château de Picomtal 295 avenue du chateau Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 61 25 10

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English :

From New York to Hollywood: a string orchestra concert celebrating North American masterpieces of the 20th century.

L’événement Concert OPUS Orchestre des Alpes du Sud Crots a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon