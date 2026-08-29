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AGENDA · Le Grand-Pressigny

Atelier Poterie néolithique Le Grand-Pressigny

lundi 19 octobre 2026 · Le Grand-Pressigny

Atelier Poterie néolithique Le Grand-Pressigny

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
37350 Le Grand-Pressigny
Département
Indre-et-Loire
Tarif
9 9 9 Tarif enfant

Le Grand-Pressigny

Atelier Poterie néolithique

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 11:00:00
fin : 2026-12-29 12:30:00

Date(s) :
2026-10-19 2026-12-29

Crée ton gobelet d’argile comme il y a 6 000 ans (dès 6 ans). Visite guidée incluse du Musée, sur réservation.
Crée ton gobelet d’argile comme il y a 6 000 ans (dès 6 ans). Visite guidée incluse du Musée, sur réservation. 9  .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20  grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Create your own clay cup as it was 6,000 years ago (from 6 years old). Guided tour of the Museum included, upon reservation.

L’événement Atelier Poterie néolithique Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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