Atelier poterie spécial fête des mères Le Châtelet
Atelier poterie spécial fête des mères Le Châtelet samedi 30 mai 2026.
Le Châtelet
Atelier poterie spécial fête des mères
Le Châtelet Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Atelier poterie
Un atelier poterie spécial fête des mères au musée de la poterie des Archers!
Maman en compagnie de son ou ses enfants, les papas sont les bienvenus. .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75
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English :
Pottery workshop
L’événement Atelier poterie spécial fête des mères Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CHATEAUMEILLANT
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