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Atelier poterie spécial fête des mères Le Châtelet

Atelier poterie spécial fête des mères Le Châtelet

Atelier poterie spécial fête des mères Le Châtelet samedi 30 mai 2026.

Ville : 18170 Le Châtelet

Département : Cher

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Châtelet

Atelier poterie spécial fête des mères

Le Châtelet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31

Atelier poterie
Un atelier poterie spécial fête des mères au musée de la poterie des Archers!
Maman en compagnie de son ou ses enfants, les papas sont les bienvenus.   .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75 

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English :

Pottery workshop

L’événement Atelier poterie spécial fête des mères Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CHATEAUMEILLANT

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