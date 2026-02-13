George Sand: concert de musique traditionnelle Le Châtelet
George Sand: concert de musique traditionnelle Le Châtelet vendredi 26 juin 2026.
George Sand: concert de musique traditionnelle
12 rue haute Le Châtelet Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
2026-06-26
#CD18 Un voyage musical inspiré par George Sand
Concert de musique traditionnelle par le groupe La Vignerie 0 .
12 rue haute Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 21 09 bibliolechatelet@wanadoo.fr
#CD18 A musical journey inspired by George Sand
L’événement George Sand: concert de musique traditionnelle Le Châtelet a été mis à jour le 2026-02-13 par BERRY