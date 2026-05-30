Le Châtelet

Création poterie maisons enchantées

les archers Le Châtelet Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Atelier de création

Atelier pour enfants de 5 à 8 ans Maisons enchantées !

Venez passer une journée pour créer votre monde préféré en poterie.

Prévoir votre pique nique. Réservation 02 48 56 39 75 10 .

les archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75 museedesarchers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop

L’événement Création poterie maisons enchantées Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CHATEAUMEILLANT