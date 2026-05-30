Création poterie maisons enchantées Le Châtelet
Création poterie maisons enchantées Le Châtelet vendredi 10 juillet 2026.
Le Châtelet
Création poterie maisons enchantées
les archers Le Châtelet Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Atelier de création
Atelier pour enfants de 5 à 8 ans Maisons enchantées !
Venez passer une journée pour créer votre monde préféré en poterie.
Prévoir votre pique nique. Réservation 02 48 56 39 75 10 .
les archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75 museedesarchers@gmail.com
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English :
Creative workshop
L’événement Création poterie maisons enchantées Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CHATEAUMEILLANT
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