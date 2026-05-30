Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Création poterie maisons enchantées Le Châtelet

Création poterie maisons enchantées Le Châtelet

Création poterie maisons enchantées Le Châtelet vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : les archers

Ville : 18170 Le Châtelet

Département : Cher

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif enfant

Le Châtelet

Création poterie maisons enchantées

les archers Le Châtelet Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Atelier de création
Atelier pour enfants de 5 à 8 ans Maisons enchantées !
Venez passer une journée pour créer votre monde préféré en poterie.
Prévoir votre pique nique. Réservation 02 48 56 39 75 10  .

les archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75  museedesarchers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop

L’événement Création poterie maisons enchantées Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CHATEAUMEILLANT

À voir aussi à Le Châtelet (Cher)