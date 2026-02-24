Bal!ade en Boischaut Théâtre La petite cuisine d’un grand singe

Le Châtelet Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Spectacle théâtre

Ce qui aurait dû être la simple préparation d’un dîner va prendre un autre tour… Victoire, bien installée dans ses habitudes, va vivre une série de bouleversements qui remettront en cause la place qu’elle donnait à l’espèce humaine dans le fonctionnement du monde. Sa cuisine va devenir le théâtre d’un voyage initiatique qu’elle va partager avec un scientifique qui ne faisait pas partie des invités… Fruit de la collaboration avec un biologiste, le spectacle, aux accents burlesques, propose à chacun de se questionner sur sa propre relation aux autres êtres vivants. Réservation 06.44.20.48.55 0 .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 20 48 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After their residency in 2023, the Uburik group takes us into the vertigo of partying with their latest creation, between excess and voluptuousness.

L’événement Bal!ade en Boischaut Théâtre La petite cuisine d’un grand singe Le Châtelet a été mis à jour le 2026-02-24 par OT CHATEAUMEILLANT