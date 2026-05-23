Le Châtelet

Portes ouvertes Gourmandises Castelloises

11 route de Saint Amand Montrond Le Châtelet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Les Gourmandises Castelloises vous ouvrent leurs portes!

Venez découvrir un univers gourmand autour des biscuits faits maison lors d’une journée conviviale de 10h à 17h30. Au programme portes ouvertes, marché de producteurs et d’artisans, rencontres et dégustations dans une ambiance chaleureuse et familiale. .

11 route de Saint Amand Montrond Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 01 96 39 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Gourmandises Castelloises open their doors to you!

L’événement Portes ouvertes Gourmandises Castelloises Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-23 par OT CHATEAUMEILLANT