Portes ouvertes Gourmandises Castelloises Le Châtelet
Portes ouvertes Gourmandises Castelloises Le Châtelet dimanche 14 juin 2026.
Le Châtelet
Portes ouvertes Gourmandises Castelloises
11 route de Saint Amand Montrond Le Châtelet Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Les Gourmandises Castelloises vous ouvrent leurs portes!
Venez découvrir un univers gourmand autour des biscuits faits maison lors d’une journée conviviale de 10h à 17h30. Au programme portes ouvertes, marché de producteurs et d’artisans, rencontres et dégustations dans une ambiance chaleureuse et familiale. .
11 route de Saint Amand Montrond Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 01 96 39 99
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English :
Les Gourmandises Castelloises open their doors to you!
L’événement Portes ouvertes Gourmandises Castelloises Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-23 par OT CHATEAUMEILLANT
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