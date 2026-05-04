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Exposition Les Dentellières Le Châtelet

Exposition Les Dentellières Le Châtelet

Exposition Les Dentellières Le Châtelet mardi 23 juin 2026.

Adresse : Les Archers

Ville : 18170 Le Châtelet

Département : Cher

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Le Châtelet

Exposition Les Dentellières

Les Archers Le Châtelet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-23
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-06-23

Le musée de la poterie vous invite a venir découvrir les oeuvres des dentellières
EXPOSITION les Dentellières.
exposition gratuite, 1er et 2éme salle du musée   .

Les Archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75 

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English :

The pottery museum invites you to discover the works of the lacemakers

L’événement Exposition Les Dentellières Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CHATEAUMEILLANT

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