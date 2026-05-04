Exposition Les Dentellières Le Châtelet
Exposition Les Dentellières Le Châtelet mardi 23 juin 2026.
Le Châtelet
Exposition Les Dentellières
Les Archers Le Châtelet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-23
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-06-23
Le musée de la poterie vous invite a venir découvrir les oeuvres des dentellières
EXPOSITION les Dentellières.
exposition gratuite, 1er et 2éme salle du musée .
Les Archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75
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English :
The pottery museum invites you to discover the works of the lacemakers
L’événement Exposition Les Dentellières Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CHATEAUMEILLANT
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