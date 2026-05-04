Le Châtelet

Exposition Les Dentellières

Les Archers Le Châtelet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-06-23

Le musée de la poterie vous invite a venir découvrir les oeuvres des dentellières

EXPOSITION les Dentellières.

exposition gratuite, 1er et 2éme salle du musée .

Les Archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75

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English :

The pottery museum invites you to discover the works of the lacemakers

L’événement Exposition Les Dentellières Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CHATEAUMEILLANT