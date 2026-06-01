Marché des potiers Le Châtelet
Marché des potiers Le Châtelet samedi 20 juin 2026.
Le Châtelet
Marché des potiers
les archers Le Châtelet Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le marché de potiers des Archers, événement incontournable du Boischaut Sud depuis 30 ans, se pare cette année d’une nouvelle formule il se tiendra pour la première fois dans le cadre champêtre et convivial du jardin du Musée de la Poterie.
Avec plus de 40 exposants venus de toute la France, le marché de Potiers des Archers c’est le rendez-vous des amateurs de poteries, d’art et de décoration du Boischaut-Sud. Pour vous rafraîchir et vous restaurez, une buvette gourmande sera installée sous la halle du musée tout le week-end. .
les archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 09 23 35 asso.merlusine@gmail.com
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English :
The Archers potters? market, a not-to-be-missed event in the Boischaut Sud region for 30 years, has a new format this year: for the first time, it will be held in the friendly, rural setting of the Pottery Museum garden.
L’événement Marché des potiers Le Châtelet a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CHATEAUMEILLANT
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