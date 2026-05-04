Exposition Lidia Verschoor Le Châtelet
Exposition Lidia Verschoor Le Châtelet samedi 1 août 2026.
Le Châtelet
Exposition Lidia Verschoor
Les Archers Le Châtelet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-01
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-08-01
Le musée de la poterie vous invite a venir découvrir les oeuvres de Lidia Verschoor
EXPOSITION Lidia Verschoor.
exposition gratuite, 1er et 2éme salle du musée. .
Les Archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75
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English :
The Pottery Museum invites you to discover the works of Lidia Verschoor
L’événement Exposition Lidia Verschoor Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CHATEAUMEILLANT
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