George Sand, l’incroyable interview ! Le Châtelet

7 rue de la scierie Le Châtelet Cher
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
2026-10-03
#CD18 George Sand au miroir de la presse de son époque
Rendez-vous théâtralisé et exposition autour des écrits de George Sand et de la presse de son époque. Public adulte. Par le Centre de la Presse 0 .
7 rue de la scierie Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 9 82 24 99 08 contact@lecentredelapresse.com
English :
#CD18 George Sand in the mirror of the press of her time
