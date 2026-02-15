George Sand, l’incroyable interview ! Le Châtelet

George Sand, l’incroyable interview !

7 rue de la scierie Le Châtelet Cher

Gratuit

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

2026-10-03

#CD18 George Sand au miroir de la presse de son époque

Rendez-vous théâtralisé et exposition autour des écrits de George Sand et de la presse de son époque. Public adulte. Par le Centre de la Presse 0 .

7 rue de la scierie Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 9 82 24 99 08 contact@lecentredelapresse.com

English :

#CD18 George Sand in the mirror of the press of her time

