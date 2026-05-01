Danse avec les statues Le Châtelet
Danse avec les statues Le Châtelet dimanche 24 mai 2026.
Le Châtelet
Danse avec les statues
les archers Le Châtelet Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Atelier de création danse contemporaine
Atelier pour enfants de 5 à 14 ans Danse avec les statues!
Venez danser avec les statues du musée et créer votre spectacle.
Prévoir votre pique nique. Réservation 02 48 56 39 75 5 .
les archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75 museedesarchers@gmail.com
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English :
Contemporary dance workshop
L’événement Danse avec les statues Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CHATEAUMEILLANT
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