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Danse avec les statues Le Châtelet

Danse avec les statues Le Châtelet

Danse avec les statues Le Châtelet dimanche 24 mai 2026.

Adresse : les archers

Ville : 18170 Le Châtelet

Département : Cher

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif enfant

Le Châtelet

Danse avec les statues

les archers Le Châtelet Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Atelier de création danse contemporaine
Atelier pour enfants de 5 à 14 ans Danse avec les statues!
Venez danser avec les statues du musée et créer votre spectacle.
Prévoir votre pique nique. Réservation 02 48 56 39 75 5  .

les archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75  museedesarchers@gmail.com

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English :

Contemporary dance workshop

L’événement Danse avec les statues Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CHATEAUMEILLANT

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