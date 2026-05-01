Le Châtelet

Danse avec les statues

les archers Le Châtelet Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Atelier de création danse contemporaine

Atelier pour enfants de 5 à 14 ans Danse avec les statues!

Venez danser avec les statues du musée et créer votre spectacle.

Prévoir votre pique nique. Réservation 02 48 56 39 75 5 .

les archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75 museedesarchers@gmail.com

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English :

Contemporary dance workshop

L’événement Danse avec les statues Le Châtelet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CHATEAUMEILLANT