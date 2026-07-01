Informations pratiques

Le Châtelet

Lecture spectacle poétique au musée

Le Châtelet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Une soirée où la poésie prend vie…

Le Musée de la Poterie vous invite à découvrir Le souffle de l’amphore , une lecture-spectacle poétique écrite et interprétée par Danielle Marty.

Laissez-vous emporter par un voyage sensible où les mots, les émotions et l’univers de la poterie se rencontrent dans un cadre naturel exceptionnel. Un moment de poésie et d’évasion à partager en toute simplicité.

Le spectacle se déroulera dans le jardin du musée (repli sous la halle en cas de pluie). Participation libre.

Venez vivre une parenthèse artistique et poétique dans un lieu chargé d’histoire ! .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening when poetry comes to life…

L’événement Lecture spectacle poétique au musée Le Châtelet a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CHATEAUMEILLANT