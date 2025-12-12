Fête champêtre au Chatelet Le Châtelet
Fête champêtre au Chatelet Le Châtelet dimanche 19 juillet 2026.
Fête champêtre et Brocante au Châtelet
Le Châtelet Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 23:50:00
Date(s) :
2026-07-19
Une journée de fête en plein air! Le comité des fêtes vous a concocté un programme riche et convivial pour petits et grands!
Le comité des fêtes cous invite à venir passer une journée inoubliable dans le au Châtelet, à l’occasion de sa grande Fête Champêtre ! Au programme brocante, animations, découvertes, musique, gastronomie et festivités nocturnes.
Flânez entre les allées de la brocante à partir de 6h! Le midi petite restauration sur place. .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 34 90 19
English :
A day of outdoor festivities! The festivities committee has put together a rich and convivial program for young and old!
