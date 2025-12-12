Fête champêtre au Chatelet Le Châtelet

Fête champêtre et Brocante au Châtelet

Le Châtelet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19 23:50:00

Date(s) :

2026-07-19

Une journée de fête en plein air! Le comité des fêtes vous a concocté un programme riche et convivial pour petits et grands!

Le comité des fêtes cous invite à venir passer une journée inoubliable dans le au Châtelet, à l’occasion de sa grande Fête Champêtre ! Au programme brocante, animations, découvertes, musique, gastronomie et festivités nocturnes.

Flânez entre les allées de la brocante à partir de 6h! Le midi petite restauration sur place. .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 34 90 19

English :

A day of outdoor festivities! The festivities committee has put together a rich and convivial program for young and old!

