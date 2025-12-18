Fête des pommes et du cochon au Châtelet Le Châtelet
Le Châtelet Cher
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
2026-10-17
Une journée de fête en plein air! Le comité des fêtes vous a concocté un programme riche et convivial pour petits et grands!
Le comité des fêtes cous invite à venir passer une journée inoubliable dans le au Châtelet, à l’occasion de la fête des pommes et du cochon ! .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 34 90 19
English :
A day of outdoor festivities! The festivities committee has put together a rich and convivial program for young and old!
L’événement Fête des pommes et du cochon au Châtelet Le Châtelet a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CHATEAUMEILLANT