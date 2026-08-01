Informations pratiques

Le Châtelet

Stage atelier marionnettes au musée

Le Châtelet Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Deux journées pour créer, imaginer et s’amuser !

Le Musée de la Poterie vous propose un stage créatif à destination des enfants à partir de 8 ans. Au programme fabrication et manipulation de marionnettes, atelier d’écriture pour inventer une histoire, découverte de la poterie et création d’accessoires, avant de donner vie à un véritable spectacle imaginé et réalisé par les participants. Une expérience ludique et artistique qui stimule la créativité, l’expression et le travail en équipe, dans une ambiance conviviale. Prévoir son pique nique pour le déjeuner.

Venez partager deux journées riches en découvertes et repartez avec le plaisir d’avoir créé et présenté votre propre spectacle ! 10 .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75 museedesarchers@gmail.com

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English :

Two days to create, imagine, and have fun!

L’événement Stage atelier marionnettes au musée Le Châtelet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT CHATEAUMEILLANT