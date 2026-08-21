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Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence

vendredi 6 novembre 2026 · Agence Adie Talence · Talence

Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Lieu
Agence Adie Talence
Adresse
3, rue Chateaubriand 33400 TALENCE
Ville
33400 Talence
Département
Gironde

Atelier pour devenir entrepreneur Vendredi 6 novembre, 09h30 Agence Adie Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T09:30:00+01:00 – 2026-11-06T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-06T09:30:00+01:00 – 2026-11-06T12:30:00+01:00

Découvrez les étapes de la création d?entreprise, les acteurs de la création d’entreprise sur le territoire ainsi que les services d?accompagnement et de financement de l?Adie ! « Dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »

Agence Adie Talence 3, rue Chateaubriand 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adie.org/ateliers-webconferences/?id=a0wTp000002UkNdIAK »}]
Découvrez les étapes de la création d?entreprise, …

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