Atelier pratique à la Ferme pédagogique René-Binet dans le 18e Jardin René Binet PARIS

Mercredi 17 juin : « Cycle du blé? »

Atelier pratique – Mercredi 13juin de 14h à 17h (en libre et en continu) : Nous vous proposons de découvrir les céréales et de comprendre le cycle blé. Atelier transformation de la graine à la farine.

La ferme urbaine pédagogique : outil de choix pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine.

Le mercredi 17 juin 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T17:00:00+02:00

Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS

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