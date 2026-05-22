Atelier pratique à la Ferme pédagogique René-Binet dans le 18e Jardin René Binet PARIS
Atelier pratique à la Ferme pédagogique René-Binet dans le 18e Jardin René Binet PARIS mercredi 17 juin 2026.
Mercredi 17 juin : « Cycle du blé? »
Atelier pratique – Mercredi 13juin de 14h à 17h (en libre et en continu) : Nous vous proposons de découvrir les céréales et de comprendre le cycle blé. Atelier transformation de la graine à la farine.
La ferme urbaine pédagogique : outil de choix pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine.
Le mercredi 17 juin 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T17:00:00+02:00
Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS
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