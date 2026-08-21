Atelier premiers secours, Médiathèque municipale, Hennebont

Informations pratiques

Atelier premiers secours Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque municipale Morbihan

A partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Du malaise…à l’arrêt cardiaque

La médiathèque organise une formation aux gestes de premiers secours : trois heures pour s’approprier les principaux gestes et réflexes qui peuvent sauver une vie.

À l’issue de l’atelier, l’objectif sera d’amener les participants à :

Connaitre les numéros d’urgence et savoir transmettre un message d’alerte aux services d’urgence concernés.

Reconnaitre les signes d’un malaise (A.V.C, malaise vagal, crise d’épilepsie, etc.) et adopter la conduite à tenir adéquate.

Reconnaitre les signes d’une victime qui a perdu connaissance et qui respire, libérer les voies aériennes et mettre en P.L.S.

Reconnaitre les signes d’un arrêt cardiaque et pratiquer la réanimation cardio pulmonaire et, le cas échéant, utiliser un défibrillateur.

Pendant ces trois heures d’initiation, les participants alterneront entre échanges théoriques et entrainements pratiques.

Cet atelier est construit et animé par un formateur à l’UDPS 56 (Union Départementale des Premiers Secours du Morbihan).

Médiathèque municipale 15 RUE GABRIEL PERI 56700 Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 0297365302 http://www.culture-hennebont.bzh [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 36 53 02 »}]

Biblis en folie 2026

©Ville Hennebont