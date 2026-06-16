Atelier prise de parole Et si le repère c’était vous ? Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Atelier prise de parole Et si le repère c’était vous ?

Vendredi 3 juillet 2026 de 19h à 21h. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Essentiellement basé sur les techniques de l’acteur, cet atelier propose de mettre à votre disposition les principaux outils pour apprendre à gérer et diriger le regard des autres en imposant adroitement ce que l’on est.

Le meilleur moyen de naviguer dans un monde inconnu, n’était-ce pas de chercher au plus profond de soi son principal repère ?



Parmi les multiples façons de parcourir ce chemin, la prise de parole en public en est une qui a le privilège de pouvoir être expérimentée au quotidien. D’une personne qui vous est chère à vos collègues de travail en passant par un éventuel jury, votre public est aussi varié que les rapports de forces qu’il engendre. Nous vous proposons, à travers une expérience ludique et un travail sur la confiance en soi, de développer cette incontournable appétence à l’incertitude qui nous permet d’avancer, de créer, et d’exister.

Dans un monde on ne peut plus anxiogène, n’est-il pas temps d’apprendre à improviser à la lueur de ce que vous êtes ? Et si finalement, sous le regard des autres, le premier repère, c’était vous ?



Intervenant Claude Pelopidas, Directeur du Théâtre Ainsi de Suite.

Directeur du Théâtre Ainsi de Suite, Claude Pélopidas enseigne depuis 33 ans, la prise de parole en public, en France et à l’étranger, dans les entreprises, les universités, les écoles d’officiers, d’avocats, de diplomates, de professeurs… Il prépare aussi les étudiants à leurs futurs rendez-vous (oraux d’examen, entretiens d’embauche, concours des grandes écoles…) et accompagne les professionnels de tous les domaines à préparer leurs conférences et réunions pour affronter dans les meilleures conditions les publics les plus hostiles. .

Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

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English :

Focusing primarily on acting techniques, this workshop aims to provide you with the key tools you need to learn how to manage and direct the gaze of others by skillfully projecting who you are.

L’événement Atelier prise de parole Et si le repère c’était vous ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence