Atelier P’tits montagnards Montagne Mélézin Place Salva Guillestre
Atelier P’tits montagnards Montagne Mélézin Place Salva Guillestre jeudi 20 août 2026.
Guillestre
Atelier P’tits montagnards Montagne Mélézin
Place Salva Départ Office de Tourisme Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
A travers ces ateliers tu deviendras un aventurier. Tu apprendras à vivre et te déplacer en montagne ! Au programme, comment bien préparer son sac à dos, quoi mettre à l’intérieur, préparer son itinéraire sur une carte et savoir s’orienter.
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Place Salva Départ Office de Tourisme Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English : P’tits Montagnards workshops
These workshops will turn you into an adventurer. You’ll learn how to live and get around in the mountains! On the program: how to prepare your backpack, what to put inside, how to prepare your itinerary on a map and how to find your way around.
L’événement Atelier P’tits montagnards Montagne Mélézin Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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