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Atelier P’tits montagnards Montagne Mélézin Place Salva Guillestre

Atelier P’tits montagnards Montagne Mélézin Place Salva Guillestre jeudi 20 août 2026.

Lieu : Place Salva

Adresse : Départ Office de Tourisme

Ville : 05600 Guillestre

Département : Hautes-Alpes

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Guillestre

Atelier P’tits montagnards Montagne Mélézin

Place Salva Départ Office de Tourisme Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :
2026-08-20

A travers ces ateliers tu deviendras un aventurier. Tu apprendras à vivre et te déplacer en montagne ! Au programme, comment bien préparer son sac à dos, quoi mettre à l’intérieur, préparer son itinéraire sur une carte et savoir s’orienter.
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Place Salva Départ Office de Tourisme Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61  guillestre@guillestroisqueyras.com

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English : P’tits Montagnards workshops

These workshops will turn you into an adventurer. You’ll learn how to live and get around in the mountains! On the program: how to prepare your backpack, what to put inside, how to prepare your itinerary on a map and how to find your way around.

L’événement Atelier P’tits montagnards Montagne Mélézin Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras

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