Atelier P’tits Mosaïstes Saint-Benoît-sur-Loire
Atelier P’tits Mosaïstes Saint-Benoît-sur-Loire jeudi 29 octobre 2026.
Atelier P’tits Mosaïstes
55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:30:00
fin : 2026-10-29 16:30:00
Date(s) :
2026-10-29
La mosaïque, c’est tout un art ! En s’inspirant de la mosaïque de l’oratoire de Germigny-des-Prés, les enfants mettent la main à la pâte pour créer leur propre motif coloré en petites tesselles.
Les apprentis mosaïstes repartent ensuite avec leur création unique (attention un temps de séchage de la mosaïque est à prévoir après l’atelier) !
Par le Belvédère Matériel fourni Dès 7 ans. .
55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr
