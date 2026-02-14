Atelier P’tits Mosaïstes Saint-Benoît-sur-Loire

Atelier P’tits Mosaïstes

55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:30:00

fin : 2026-10-29 16:30:00

Date(s) :

2026-10-29

La mosaïque, c’est tout un art ! En s’inspirant de la mosaïque de l’oratoire de Germigny-des-Prés, les enfants mettent la main à la pâte pour créer leur propre motif coloré en petites tesselles.

Les apprentis mosaïstes repartent ensuite avec leur création unique (attention un temps de séchage de la mosaïque est à prévoir après l’atelier) !

Par le Belvédère Matériel fourni Dès 7 ans. .

55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

