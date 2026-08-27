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Atelier : Raconte moi la pellicule Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

samedi 3 octobre 2026 · Fondation Jérôme Seydoux-Pathé · Paris

Atelier : Raconte moi la pellicule Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Lieu
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
Adresse
73 avenue des Gobelins
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif unique : 8 €<br>Forfait Famille (4 places, maximum 2 adultes) : 28 €<br>Forfait Famille Plus (5 places, maximum 2 adultes) : 32 €<br>Entrée supplémentaire au delà de 5 places : 4 €<br>Sur réservation uniquement, achat en ligne ou sur place.  </p>

Pour que les images puissent s’animer sur un écran, cette bande souple et transparente suivait un parcours bien précis, de sa fabrication à son chargement dans les projecteurs. Bientôt, la pellicule aura totalement disparu des cabines de projection. Garder en mémoire son histoire facilite la compréhension des origines du cinéma.

L’atelier propose aux enfants la découverte de la matière « pellicule ». Après un peu d’histoire, ils joueront les cinéastes en herbe en manipulant des caméras et projecteurs Pathé-Baby, dont la simplicité a fait rentrer le cinéma dans les salons au début du XXème siècle, bien avant la télévision. L’atelier se termine par une courte projection de films muets en ciné-concert.

Toutes les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).


Les ateliers sont pensés pour être fait en famille. Les parents accompagnent et participent aux ateliers. A partir de 8 ans – Durée : 1h30/1h45

Lors de l’achat des billets il faut prendre un billet pour chacun des membres du groupe.

  • Les dates :
  • samedi 17 octobre à 10h30
  • samedi 5 décembre à 10h30
  • samedi 23 janvier à 10h30

Le passage au tout numérique dans le domaine des techniques cinématographiques ne doit pas faire oublier que le cinéma est né d’un support argentique emprunté à la photographie : la pellicule.﻿
Du samedi 03 octobre 2026 au samedi 30 janvier 2027 :
payant

Tarif unique : 8 €
Forfait Famille (4 places, maximum 2 adultes) : 28 €
Forfait Famille Plus (5 places, maximum 2 adultes) : 32 €
Entrée supplémentaire au delà de 5 places : 4 €
Sur réservation uniquement, achat en ligne ou sur place.  

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T02:00:00+02:00
fin : 2027-01-31T00:59:59+01:00
Date(s) :

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins  75013 Paris
https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/event/1 +33183791896 contact@fondationpathe.com https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/


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