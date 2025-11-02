Atelier radio battle goguette Théâtre de l’Odyssée Périgueux

Atelier radio battle goguette

Théâtre de l’Odyssée Espl. Robert Badinter Périgueux Dordogne

Gratuit

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

2026-04-29

Atelier en lien avec le spectacle Radio Pirate de la compagnie Furiosa

Deux chapeaux. Dans l’un, les participants tirent au sort deux chansons populaires, dans l’autre, deux injustices à dénoncer. Deux équipes se forment, accompagnées chacune d’une artiste de la compagnie

Furiosa, et c’est parti pour une séance de réécriture parodique…

Ensuite, un animateur interprète de Radio Pirate lance la Battle Goguette tous aux micros, chaque équipe chante en version karaoké sa production à tour de rôle et que le meilleur gagne !

Cet atelier vous permettra de vivre une ébullition créative et transgressive à la manière des personnages du spectacle Radio Pirate.

DÈS 13 ANS • GRATUIT

(Sans prérequis)

Sur inscription auprès de FABIEN GERVAIS-BRIAND à fabien.gervais-briand@odyssee.perigueux.fr .

Théâtre de l'Odyssée Espl. Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 fabien.gervais-briand@odyssee.perigueux.fr

