Conférence Les travailleurs indochines en Dordogne: l’histoire en image Centre Joséphine Baker Périgueux

Entre 1940 et 1948, quatre mille Indochinois ont été envoyés en Dordogne pour travailler à la poudrerie de Bergerac, puis dans divers secteurs de l’agriculture et du forestage. Un millier d’entre eux ont participé au projet d’assainissement de la vallée des Beunes. L’exposition accueillie aux Archives départementales présente une centaine de photographies richement légendées, tirées de divers fonds les frères Bondier, photographes à Bergerac, les Archives départementales de la Dordogne, ainsi que plusieurs albums familiaux. Michel Lecat présentera l’ensemble de ces fonds photographiques, et Pierre Daum racontera l’histoire de ces hommes, une page enfouie du passé colonial de la France. .

