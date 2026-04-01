Jeu de piste géant Sur la route des vacances Esplanade du souvenir Périgueux
Jeu de piste géant Sur la route des vacances Esplanade du souvenir Périgueux dimanche 26 avril 2026.
Périgueux
Jeu de piste géant Sur la route des vacances
Esplanade du souvenir Allée de Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : 2 – 2 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Prêts pour le départ ? Attention, vacanciers en mission!
À l’occasion des 90 ans des congés payés, partez à l’aventure dans les rues de Périgueux ! Entre défis sportifs et découverte du patrimoine, chaque étape vous permettra de collecter les indispensables du parfait vacancier.
En famille, explorez la ville autrement et revivez l’esprit des premières vacances.
À vous de jouer… et bon voyage !
Dernière admission à 15h .
Esplanade du souvenir Allée de Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 57 84 contact@spf24.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu de piste géant Sur la route des vacances
L’événement Jeu de piste géant Sur la route des vacances Périgueux a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Belles, belles, belles Comédie Musicale Théâtre de l’Odyssée Périgueux 18 avril 2026
- Spectable Surgir d’entre les murs Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux 18 avril 2026
- Cacaothé Atelier Origami Périgueux 18 avril 2026
- Ateliers geste enfants La filature de l’Isle Périgueux 21 avril 2026
- Odyssée DES DRAGONS DANS LES HALLS Théâtre l’Odyssée Périgueux 23 avril 2026