Jeu de piste géant Sur la route des vacances Esplanade du souvenir Périgueux

Périgueux

Jeu de piste géant Sur la route des vacances

Esplanade du souvenir Allée de Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Prêts pour le départ ? Attention, vacanciers en mission!

À l’occasion des 90 ans des congés payés, partez à l’aventure dans les rues de Périgueux ! Entre défis sportifs et découverte du patrimoine, chaque étape vous permettra de collecter les indispensables du parfait vacancier.

En famille, explorez la ville autrement et revivez l’esprit des premières vacances.

À vous de jouer… et bon voyage !

Dernière admission à 15h .

Esplanade du souvenir Allée de Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 57 84 contact@spf24.org

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English : Jeu de piste géant Sur la route des vacances

L’événement Jeu de piste géant Sur la route des vacances Périgueux a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Communal de Périgueux