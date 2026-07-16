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ATELIER RADIO chez Dedalle, place du colombier, Dédalle, Rennes

mercredi 26 août 2026 · place du colombier, Dédalle · Rennes

ATELIER RADIO chez Dedalle, place du colombier, Dédalle, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
place du colombier, Dédalle
Adresse
25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
gratuit sur inscription auprès de la TA

ATELIER RADIO chez Dedalle Mercredi 26 août, 15h00 place du colombier, Dédalle Ille-et-Vilaine

gratuit sur inscription auprès de la TA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

les animateur·ices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accompagne sur un atelier radio de 15h à 18h dans l’ancienne brasserie de la place Colombier avec la Vilaine Radio. RDV à 14h à la TA ou sur place à 15h.
Inscription vivement conseillée à la TA

place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier radio

P.Cabel

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