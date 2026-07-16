ATELIER RADIO chez Dedalle, place du colombier, Dédalle, Rennes
mercredi 26 août 2026 · place du colombier, Dédalle · Rennes
Informations pratiques
ATELIER RADIO chez Dedalle Mercredi 26 août, 15h00 place du colombier, Dédalle Ille-et-Vilaine
gratuit sur inscription auprès de la TA
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
les animateur·ices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accompagne sur un atelier radio de 15h à 18h dans l’ancienne brasserie de la place Colombier avec la Vilaine Radio. RDV à 14h à la TA ou sur place à 15h.
Inscription vivement conseillée à la TA
place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier radio
P.Cabel
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