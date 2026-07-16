ATELIER RADIO chez Dedalle, place du colombier, Dédalle, Rennes

Informations pratiques

ATELIER RADIO chez Dedalle Mercredi 26 août, 15h00 place du colombier, Dédalle Ille-et-Vilaine

gratuit sur inscription auprès de la TA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

les animateur·ices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accompagne sur un atelier radio de 15h à 18h dans l’ancienne brasserie de la place Colombier avec la Vilaine Radio. RDV à 14h à la TA ou sur place à 15h.

Inscription vivement conseillée à la TA

place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Atelier radio

P.Cabel