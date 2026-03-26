Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Atelier réalisation d’un livre relié

11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 14:00:00

fin : 2026-12-16 16:00:00

Date(s) :

2026-12-16

Chaque participant apprend à réaliser un petit livre relié grâce à plusieurs techniques pliage, collage, reliure brodée. Chacun repart avec son petit cahier à remplir. Un cadeau de Noël à (s’)offrir !

Adultes et enfants à partir de 14 ans

inscription obligatoire par mail ou téléphone .

11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 57 35

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English :

L’événement Atelier réalisation d’un livre relié Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon