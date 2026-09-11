Atelier reliure : Création d’un carnet (pour tous, à partir de 12 ans), Médiathèque du Sablon, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque du Sablon · Metz
Informations pratiques
Atelier reliure : Création d’un carnet (pour tous, à partir de 12 ans) Samedi 19 septembre, 15h30 Médiathèque du Sablon Moselle
Limité à dix personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Qu’il soit carnet de lecture, journal intime ou encore carnet de recette, découvrez comment à l’aide de papier, d’un fil et d’une aiguille, vous pouvez créer le plus joli des carnets.
Atelier accompagné d’une exposition de documents et matériel de reliure patrimoniaux.
Médiathèque du Sablon 4/6 rue des Robert, 57000 Metz Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « servicesauxpublics@mairie-metz.fr »}] La nouvelle bibliothèque du centre socioculturel « République », rue des Robert, propose dès 1976 des sections jeunesse et adultes. Elle obtient le statut de « médiathèque » en 2000 avec la création d’une discothèque, d’un prêt de disques compacts et d’une vidéothèque.
Qu’il soit carnet de lecture, journal intime ou encore carnet de recette, découvrez comment à l’aide de papier, d’un fil et d’une aiguille, vous pouvez créer le plus joli des carnets.
©BM Metz
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