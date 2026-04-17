Atelier Reliure créative (enfants) Atelier, lieu d’exposition Nevers
Atelier Reliure créative (enfants) Atelier, lieu d’exposition Nevers vendredi 17 avril 2026.
Nevers
Atelier Reliure créative (enfants)
Atelier, lieu d’exposition 34 Rue François Mitterrand Nevers Nièvre
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 11:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Un atelier pour découvrir la reliure australienne à travers une approche simple, ludique et accessible, sans couture.
Les enfants sont invités à manipuler différents éléments, à assembler les pages et à expérimenter les étapes de fabrication d’un carnet. Ils découvrent comment structurer un petit livre, en jouant avec les formats, les couleurs et les matières.
Entre gestes précis et liberté créative, chacun compose un objet unique, à la fois pratique et personnel. L’atelier encourage l’autonomie, la curiosité et le plaisir de faire soi-même.
Un moment pour créer, expérimenter et repartir avec un carnet fait main. .
Atelier, lieu d’exposition 34 Rue François Mitterrand Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 71 98 40 florajamar.a@gmail.com
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English : Atelier Reliure créative (enfants)
L’événement Atelier Reliure créative (enfants) Nevers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cap Grand Nevers
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