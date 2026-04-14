Petit Théâtre – Visite guidée du petit théâtre, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers

Petit Théâtre – Visite guidée du petit théâtre Samedi 18 avril, 15h30 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre

Tous publics, dès 8 ans. Tarif : 10 €/5 €, sur inscription. Lieu de RDV : MFBA – Musée de la Faïence et des Beaux-Arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Rendu à sa destination de salle de spectacle depuis 2018, ce petit théâtre à l’italienne, construit entre 1809 et 1823, se caractérise par son style néo-classique. Cette visite vous offre une occasion unique de découvrir son architecture, ses espaces intérieurs (parterre, loges, salle du foyer…) ainsi que les équipements technologiques dernier cri dont il a été doté. Visites commentées d’1h, à 10h, 11h et 12h, sur inscription 25 personnes maximum.

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/

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