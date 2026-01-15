Concert Brillant Corbeau Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers

Concert Brillant Corbeau

Concert de Brillant Corbeau le vendredi 17 avril à 18h30 au Café Charbon à Nevers

>>> Sortie de résidence <<< Tout à la fois chant, rythme et danse, le maloya constitue l’une des expressions séminales de la culture réunionnaise. C’est au cours de séjours répétés sur l’île que le contrebassiste Vincent Girard s’est initié à cette riche tradition, nouant notamment une relation privilégiée avec le chanteur David Doris. Ainsi germa l’idée de ce quintette hybride, où les rythmes de l’Océan Indien répondent aux improvisations jazz et aux recherches sonores contemporaines. Mieux qu’une juxtaposition ou une simple fusion, Brillant Corbeau explore les croisements possibles entre ces univers, créant un espace où les musiques se répondent et se complètent. Au programme Vincent Girard contrebasse, compositions, textes, David Doris percussions, chant, Sophie Rodriguez flûtes, Lou Lecaudey trombone et Elvire Jouve batterie Gratuit/ Réservable uniquement par mail billetterie@bigbangjazz.com ou par téléphone 03.86.57.00.00 . Rue Mademoiselle Bourgeois Café Charbon Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

