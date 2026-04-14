Les Cours du Palais – Cycle V : L’Académie et le Salon : fabriquer l’art ?, Palais Ducal, Nevers

Les Cours du Palais – Cycle V : L’Académie et le Salon : fabriquer l’art ? 20 avril – 18 mai, les lundis Palais Ducal Nièvre

Tarif pour le cycle entier : 40 € / réduit 20 € (étudiants, demandeurs d’emploi, Pass éducation). Conférence unique : 10 € / 5 €. Inscriptions à l’accueil du musée de la Faïence et des Beaux-Arts, ou sur place, avant la conférence, dès 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T18:30:00+02:00 – 2026-04-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T18:30:00+02:00 – 2026-05-18T20:00:00+02:00

Les cours du Palais reprennent le lundi 20 avril prochain, à 18h30 au Palais ducal, pour un cycle de 5 conférences, jusqu’au 18 mai.

Ce cycle V s’intéressera au Salon de sculpture et de peinture, manifestation artistique ayant eu lieu à Paris de la fin du XVIIe siècle à 1880, et à l’Académie royale de peinture.

Le bulletin d’inscription au cycle complet (à retourner au musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 rue Saint-Genest, accompagné du règlement) est à télécharger via ce lien.

Programme complet :

20/04/2025 : Naissance de l’académie royale de peinture. Conférence dirigée par Nicolas Milovanovic , conservateur en chef du patrimoine au musée du Louvre. En savoir +

27/04/2025 : Naissance de la critique d’art. Les Salons du temps de Diderot. Conférence dirigée par Claire Maingon , professeure en Histoire de l’art contemporain à l’Université Bourgogne-Europe (LIR3S). En savoir +

04/05/2025 : Les femmes artistes à l’Académie, dessiner sa trajectoire à la force du pinceau et du réseau. Conférence dirigée par Perrine Vigroux , docteure en Histoire de l’art moderne, chercheuse associée au laboratoire CRISES (Université Paul Valéry, Montpellier)

11/05/2025 : Salon et administration des arts au XIXe siècle. Conférence dirigée par Claire Maingon , professeure en Histoire de l’art contemporain à l’Université Bourgogne-Europe (LIR3S)

18/05/2025 : Du Salon aux salons : la trajectoire des femmes vers la modernité au tournant des XIXe-XXe siècles. Conférence dirigée par Marion Lebreton, doctorante à l’Ecole du Louvre, sous la direction de Michela Passini

Palais Ducal 1 rue Sabatier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://culture.nevers.fr/wp-content/uploads/2026/03/formulaire_inscriptions_cycle-V-2.pdf »}, {« link »: « https://culture.nevers.fr/agenda/conferences/conference-de-nicolas-milovanovic-la-naissance-de-lacademie-royale-de-peinture/ »}, {« link »: « https://culture.nevers.fr/agenda/conferences/conference-de-claire-maingon-la-naissance-de-la-critique-dart-les-salons-du-temps-de-diderot/ »}]

Cycle de 5 conférences au Palais ducal, les lundis en soirée palais ducal conférences

Ville de Nevers